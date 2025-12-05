Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente en Morella: Un camión cargado con pollos se sale de la carretera

El siniestro tuvo lugar a las 5.45 horas

Imagen del camión tras sufrir el accidente.

Imagen del camión tras sufrir el accidente. / Mediterráneo

Javier Ortí

Morella

Un camión cargado con pollos ha tenido un accidente esta madrugada en Morella tras salirse de la vía.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 5.45 horas, en el kilómetro 55 de la N-232, en el tramo de la Masía Colomer. El camión circulaba en dirección vinaroz y se ha salido del vial por la parte izquierda.

La carretera está cortada y el tráfico se ha desviado, afectando a los vehículos que bajan de Ares y Catí.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents