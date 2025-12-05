Accidente en Morella: Un camión cargado con pollos se sale de la carretera
El siniestro tuvo lugar a las 5.45 horas
Morella
Un camión cargado con pollos ha tenido un accidente esta madrugada en Morella tras salirse de la vía.
El siniestro ha tenido lugar sobre las 5.45 horas, en el kilómetro 55 de la N-232, en el tramo de la Masía Colomer. El camión circulaba en dirección vinaroz y se ha salido del vial por la parte izquierda.
La carretera está cortada y el tráfico se ha desviado, afectando a los vehículos que bajan de Ares y Catí.
