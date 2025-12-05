Detenidos los autores de robos 'express' en varias tiendas de bicis de Castellón

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido en una operación conjunta a los tres presuntos autores de robos en tiendas de motos y bicicletas de alta gama de Nules, Peñíscola y Almassora, además de en las valencianas de Alzira y Paiporta y las aragonesas de Utebo y Huesca. De esta modalidad delictiva hay muchos ejemplos en la provincia, también en Castelló.

Con esta operación, denominada Ciclos-Volta, los agentes dan por desarticulada esta organización con la detención de estas tres personas, todas de origen rumano, a las que se les atribuyen once robos cometidos entre junio y agosto de motos y bicis valoradas en más de 420.000 euros, que transportaban inmediatamente por vía terrestre a Rumanía, han informado ambos cuerpos.

Uno de los ahora detenidos descuelga una bici. / Guardia Civil

Los arrestados cometían los robos de madrugada, encapuchados y rompiendo con mazas los escaparates de los comercios, donde escogían las bicicletas de mayor valor y las introducían en una furgoneta en la que huían, cometiendo los robos en menos de tres minutos.

Las detenciones han tenido lugar en las localidades oscenses de Benabarre y Binéfar así como en Termens (Lleida) y para uno de los integrantes del grupo se ha ordenado ingreso en prisión mientras que respecto a otro se ha ejecutado una orden europea de detención al ser reclamado por las autoridades judiciales de Austria como autor de robos similares.

Modus operandi

Los agentes han intervenido a los detenidos una furgoneta que utilizaban para cometer los robos, además de un vehículo de alta gama y varios teléfonos móviles.

Los detenidos sometían a sus objetivos a vigilancias previas y utilizaban furgonetas y vehículos sustraídos y otros comprados días antes a particulares a los que colocaban matrículas robadas para evitar su detección e identificación.

Imagen de uno de los robos captada por la cámara del comercio. / Guardia Civil

Para alertar de una posible presencia policial cuando transportaban las motos y las bicis robadas utilizaban también un vehículo de alta gama a modo de lanzadera.

Una furgoneta utilizada para los robos, a la que cambiaron la matrícula, fue localizada en un descampado de Barbastro (Huesca) y a su propietario en Binéfar.

Justificación

Este había denunciado haber sido víctima de una usurpación de identidad y relató que alguien había utilizado su nombre supuestamente con documentación falsa para adquirir la furgoneta tratando con ello de evitarse problemas en caso de que la furgoneta fuera relacionada con los robos.

Los investigadores localizaron a continuación a sus compinches en Benabarre y Termens y además fue arrestada la mujer de uno de ellos, también de origen rumano.

A ellos se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, robo con fuerza y falsificación de documento público aunque la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Plaga de robos

"Da igual lo que hagamos. Tenemos cámaras, alarma, hemos instalado bolardos frente a los escaparates", lamentaba el pasado mes de mayo el responsable de Smart Mobility Systems (SMS) Electrics tras sufrir un robo.

Mediterráneo

"Da la impresión de que lo único que podemos hacer es bajar los brazos, echar la persiana y decir adiós", explican tras una noche en vela por el último robo cometido en su negocio.