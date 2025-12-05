La operación policial con helicóptero en Almassora culmina con dos detenidos y el hallazgo de tres plantaciones de marihuana

Los vecinos de Almassora se sobresaltaron durante la mañana del jueves por la presencia en la localidad de patrullas, el sonido de sirenas y el vuelo de un helicóptero de la Guardia Civil, en lo que parecía el escenario de una película de acción. Una denuncia de la compañía eléctrica Iberdrola había puesto en marcha esta actuación, que se ha saldado finalmente con dos detenidos y el hallazgo de tres plantaciones indoor de marihuana.

Los agentes desconectaron numerosas acometidas de suministro eléctrico. / Guardia Civil

Según fuentes de la Benemérita, la operación comenzó con la desconexión de numerosas acometidas irregulares de suministro eléctrico en tres zonas del municipio: San Martín, Corell y Fátima. Durante el operativo, los guardias civiles observaron cómo varios hombres cargaban un camión con grandes bolsas de basura y, al notar la presencia policial, procedieron a descargarlo y cerraron la puerta del inmueble.

Plantaciones de marihuana

Al inspeccionar el vehículo, los agentes hallaron dos bolsas que contenían plantas de marihuana. Posteriormente, llevaron a cabo un registro debidamente autorizado en la vivienda, donde descubrieron tres plantaciones indoor distribuidas en diferentes habitaciones, aunque sin plantas vivas, ya que habían sido cortadas.

Las plantas de marihuana incautadas a los ahora detenidos. / Guardia Civil

En total, se incautaron 38 plantas de marihuana y material relacionado con el cultivo indoor. Por todo ello, detuvieron a dos varones de 44 y 45 años por un presunto delito de tráfico de drogas.

En el dispositivo intervinieron efectivos del puesto principal de Almassora, de la Compañía de la Guardia Civil de Castellón, Equipo Roca, Usecic de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón y Servicio Aéreo de la Zona de la Guardia Civil de Valencia.