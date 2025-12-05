Estos son los consejos de un ayuntamiento de Castellón ante la reciente oleada de robos

Tras los recientes robos registrados en la capital de l'Alcalatén, el Ayuntamiento, en coordinación con la Policía Local y la Guardia Civil, mantendrá y ampliará los efectivos de seguridad ya desplegados, así como las labores de vigilancia en distintos puntos de la localidad.

Aunque como se informó en la Junta Local de Seguridad los sucesos están por debajo de la media, como en l'Alcora suelen ser bajos, cuando ocurre como estos últimos meses que han habido algunos robos o intentos de robo consecutivos, los vecinos se han alarmado.

Llamamiento a la colaboración vecinal

Desde las fuerzas de seguridad locales tanto de la policía local como del cuartel de la guardia civil de la villa ceramista, manifiestan que la atención entre vecinos y la comunicación inmediata de cualquier comportamiento inusual son claves para prevenir nuevos robos.

Informan que ante cualquier indicio sospechoso o si presencias un robo, avisar de inmediato a la Policía Local o a la Guardia Civil, siendo el teléfono de la Policía Local: 964 360 004 y el de la Guardia Civil: 964 360 791.

Recomendaciones de seguridad

Desde la dirección de la policía local del ayuntamiento alcorino, señalan que es muy importante seguir las siguientes recomendaciones:

Cerrar con llave las puertas de los portales comunitarios siempre que sea posible.

Evitar mostrar pertenencias de valor y mantener la atención en espacios con gran afluencia.

Cerrar las puertas de las viviendas con llave y ventanas al salir de casa, no abrir a desconocidos y permanecer atentos a cualquier movimiento o persona extraña en las inmediaciones.

Patrón de los robos recientes

Según la mayoría de robos ocurridos recientemente el 90% han sido perpetrados de lunes a viernes por la mañana, sabiendo en la mayoría de casos en que viviendas trabajan tanto el marido como la esposa y que a esas horas no hay nadie, como el último ocurrido en la calle José Gil del Castillo donde forzaron la cerradura pero afortunadamente sonó la alarma que tienen contratada y huyeron los ladrones sin llevarse nada.

Han ocurrido también casos como la calle Federico Michavila, en Avenida Pais Valencià, por la zona de viviendas cercanas al Instituto Ximén d'Urrea, calle Joaquín Nos Mora, Martinet, y incidiendo en que también ha habido algún caso de robarle a personas tras sacar dinero de algún cajero automático de bancos de la Plaza San Roque.

Tranquilidad para la población

La población se alegra de que se refuercen las labores de vigilancia por parte de la policía y de la guardia civil para estar más tranquilos, en especial la gente mayor que es más vulnerable.