La subdelegada del Gobierno en Castellón, sobre los neonazis: "Pretendían socavar la democracia"

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha celebrado este viernes la operación de la Policía Nacional que permitió detener a los tres supuestos neonazis de la organización The Base en la provincia, en la que fue la primera redada contra este grupo aceleracionista en España.

"Intervención decisiva"

"La Policía Nacional ha realizado una intervención decisiva [...] frenando a quienes pretendían socavar la democracia", ha indicado García Valls en el homenaje al Cuerpo Nacional de Policía en Castelló, con la inauguración del nuevo paseo de la Policía Nacional frente a la Comisaría Provincial.

La representante del Gobierno en Castellón ha señalado que los "individuos altamente radicalizados" que han sido detenidos (el líder ya se encuentra en prisión preventiva) actuaban "desde el odio" y ha recordado que "estaban en disposición de cometer atentados".

"Amenaza real y directa"

"Habéis neutralizado una amenaza real y directa", ha subrayado García Valls, del PSPV-PSOE, dirigiéndose a los policías nacionales congregados en el acto.

Cabe recordar que miembros de la Brigada Provincial de Información de Castellón han participado en el operativo de desarticulación de este presunto grupo criminal.

Todo ello junto a la Comisaría General de Información, liderados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y en coordinación con Europol.

A los tres detenidos se les acusa de los delitos de pertenencia a organización terrorista y captación, adoctrinamiento y adiestramiento con fines terroristas, así como de tenencia ilícita de armas.

La investigación

La investigación comenzó a principios de 2025, cuando agentes especializados en la lucha contra el terrorismo y el radicalismo detectaron a un individuo muy radicalizado y alineado con los postulados terroristas supremacistas de la organización denominada The Base (La base, en castellano), entidad que pretende instaurar un etnoestado blanco y terminar con las instituciones actuales.

Su líder era David D. G., un joven natural de Onda que se había radicalizado durante los últimos años y que en el pasado protagonizó altercados en Castelló durante el traslado de la cruz del Parque Ribalta. Pocos días antes de ser detenido se había cogido una baja de los cursillos ocupacionales de Onda en los que participaba.