La víctima de un incendio en Castelló se reencuentra con sus ángeles de la guarda: «Pensaron en mí por encima de su vida»

Tatiana notó enseguida que su casa se estaba incendiando. «Se hizo un humo negrísimo que salía de la cocina, que yo no podía ver. Salí de mi piso para avisarle a los vecinos que llamaran a los bomberos», dice esta joven madre de 31 años a Mediterráneo una semana después del incidente que ocurrió en la calle Manuel Bellido de Castelló. Su hijo de 10 años, por fortuna, se encontraba fuera de casa, así que Tatiana pensó que al menos él estaba a salvo. Pero dentro de la casa sí que estaban sus dos perros.

«Pensé en mis perros, en que tenía que entrar al piso a por ellos. Cuando los encontré, perdí la consciencia, ya no podía respirar». Su suerte estaba echada, su vida pudo haber terminado allí, pero acudieron cuatro ángeles de la guarda.

El reencuentro con los policías que le salvaron la vida

Ayer, este diario fue testigo del reencuentro de esta mujer con los cuatro policías, tres agentes de la Policía Nacional y uno de la Policía Local de Castelló, que le salvaron la vida a ella y a los dos animales. Ha vuelto a nacer. «Por encima de lo que fuera, por encima de su familia o de quien los espere en casa, pensaron más en mí, en que podían sacarme de ahí, pensaron en eso más que en ellos, realmente», cuenta la joven, que ya ha recibido el alta médica a pesar de que aún se pueden ver sus quemaduras en las manos (también sufrió en los pies), y de las complicaciones pulmonares que aún presenta.

«Para mí, ellos son una bendición en mi vida. Es muy admirable lo que hicieron», indicó, apuntando que no solo fueron vitales para ella sino para un pequeño que habría quedado huérfano de madre, que es con quien vive. «Mi hijo se habría quedado solo, definitivamente», aventuró, con miedo. «Tanto para él como para mí es un nuevo respirar, hay que disfrutar cada día de lo más básico, que es respirar, algo que muchas veces no tenemos en cuenta», profundiza la víctima, migrante de origen colombiano que llegó a Castelló hace cuatro años desde su país.

«Una de las actuaciones más gratificantes»

Precisamente Tatiana estaba haciendo una videollamada con su madre, aunque no la recuerda en absoluto pese a que cree que pudo ser para avisarla, cuando los policías la encontraron desmayada. Manuel Sánchez, Aaron Sánchez y Andrés Peralta son los tres policías nacionales que subieron al edificio; mientras que Enrique Talamantes, con quien ya habló este diario, es el policía local.

Los cuatro agentes coinciden en que es una de las actuaciones «más gratificantes» que han experimentado, porque como añade Manuel Sánchez conlleva el «poder ayudar a la sociedad».

«Siento honra por mí y por mis compañeros», agrega este policía de la Vall d’Uixó, igual que Talamantes. Aarón Sánchez incide en que «cuando se hacen cosas por las personas, empatizas bastante», y lo compara con situaciones límite como auxilios en intentos de suicidio.

Un rescate a ciegas entre el humo

Sobre el incendio en sí, varios de estos agentes ya tenían experiencia previa con el fuego que ocurrió en el edificio Luropa en abril de este mismo año, por lo que tenían claros los pasos a seguir. «Lo más destacable es que la visibilidad era nula. Veíamos como podíamos, con la linterna», dice Sánchez. Por su parte, Peralta fue el que avistó a la víctima: «Ella estaba desmayada con los perros y la saqué para afuera, y menos mal que mi compañero Manuel, en medio del pasillo, me cogió y nos sacó a los dos, porque yo tampoco veía absolutamente nada».

«Tengo esa imagen grabada, porque no se veía, y cuando los tuve a ambos encima vi que estaban los perros agarrotados con ella», recuerda Manuel. Y es que los canes se habían quedado junto a su dueña desmayada, sin dudar, pese a que desconocían si iba alguien iba a llegar.