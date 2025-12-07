Crímenes olvidados de Castellón: El 'atraco perfecto' en la Diputación Provincial

El estafador, el joyero y la madre superiora

Curiosísimo hecho sucedido en Castelló de la Plana en 1917 y que demuestra hasta qué extremos llegaba a alcanzar el ingenio de los estafadores ¡Cómo para fiarse de nadie!

El 6 de diciembre de 1917 se presentó en la platería de Rafael Moliner, situada en las Cuatro Esquinas de Castelló, un sujeto que vestía el hábito de capellán, el cual manifestó su deseo de adquirir una alhaja para hacerle un regalo a la Madre Superiora del convento de las Carmelitas de la calle Gobernador. El joyero le enseñó una gran cantidad de cadenas de oro y plata, medallones y gargantillas, ante cuya vista el cliente manifestaba que eran tantas y tan bonitas que no se decidía por sí mismo a elegir ninguna y prefería consultar con la Madre Superiora sobre la elección.

Salió el que vestía los hábitos de sacerdote, simulando ir al convento de las Carmelitas y al rato volvió a la joyería donde manifestó que era conveniente que un dependiente de la joyería fuera al convento citado llevando todas las alhajas que le habían enseñado, para que la Madre Superiora eligiera la que más le gustase. El capellán dejó una tarjeta de visita en la joyería en la que se leía un nombre y apellidos y debajo del mismo, Franciscano, diciendo que con dicha tarjeta le franquearían al empleado la puerta del convento y podría entrar él mismo con las alhajas, en cuyo interior estaría esperándole el que decía ser franciscano.

Dicho y hecho. Poco después el dependiente de la joyería llegó con las alhajas al Convento de las Carmelitas de la calle Gobernador, a cuya puerta encontró al capellán, el cual recogió del dependiente la tarjeta de visita que había entregado en la joyería y las alhajas, diciéndole que volviera más tarde a recogerlas, ya que la Orden Carmelita prohibía entrar en el convento.

El dependiente regresó a la joyería y, a las doce del mediodía, volvió al convento de las Carmelitas a recoger las joyas. Allí le dijeron que no sabían nada de ningún capellán, ni del regalo ni de las alhajas que reclamaba. El falso capellán había consumado astutamente su estafa. El valor de lo estafado ascendía a seiscientas pesetas de la época. Una vez lo supo el joyero denunció el hecho ante la Policía. El capellán vestía sotana con esclavina, sin manteo, aparentando tener unos 34 años de edad.

Nunca más se supo del capellán ni de las alhajas. Hay que reconocer el ingenio y sangre fría del estafador.

Ni lo salvaron, ni dejaron que nadie lo salvara

Sobre las once de la noche del domingo 18 de marzo de 1900, fiestas de la Magdalena, volvía solo a su casa, desde la ermita, el vecino de Castellón Francisco Salvador Cornelles, por la calle San Félix y al llegar a la esquina con la calle Conejos, hoy Carlos Llinás, se encontró a seis amigos que comentaban entre ellos un incidente que habían tenido poco antes con otro compañero llamado Ignacio Pachés Climent.

En aquel preciso instante se presentó de nuevo Pachés empuñando una hoz de las llamadas cañameras, arremetiendo contra el grupo, ante lo que los seis amigos y Francisco echaron a correr, pero Francisco corrió menos rápido que los otros, alcanzándole el individuo en cuestión que le clavó la hoz en la parte superior del hombro izquierdo. El Pachés se dio inmediatamente a la fuga y el propio herido también huyó, saliendo a la plaza de San Luis y al llegar al portal de la Purísima cayó desvanecido por la pérdida de sangre, y allí permaneció, tendido en el suelo, largo tiempo, sin que nadie le prestara el menor auxilio.

En aquel momento iban los serenos de Castellón a sus respectivos distritos y al enterarse de lo sucedido acudieron al lugar, rodeando tres o cuatro de ellos al herido y aquí los serenos se cubrieron de gloria, pues estando Francisco Cornelles tendido en el suelo, desangrándose de la herida en el hombro, herida que no era mortal de ser atendida rápidamente, no solo no atendieron al herido, sino que impidieron que otras personas lo hicieran, alegando que no se podía tocar al mismo antes de que llegase la autoridad competente, es decir, el juez de instrucción de Castellón. Por supuesto, no le hicieron a pobre hombre un simple torniquete ni intentaron taponar la herida, lo que hubiera impedido que siguiera perdiendo sangre y muriera, dejándolo desangrarse a la vista de los propios serenos y del público que acudió y rodeaba al herido. Una vergüenza donde las haya.

Francisco Cornelles no acabó de morir en la calle por pura casualidad, pues nadie hacía nada por él, pero se acercó al lugar el alguacil del juzgado de instrucción de Castellón, apellidado Breva, el cual trasladó al herido al hospital donde falleció a los pocos momentos. Francisco Cornelles trabajaba en la casa de San Vicente Ferrer, estaba casado y dejaba cuatro hijos.

Poco después fue detenido como autor del crimen el Ignacio Pachés Climent, el cual negaba haberlo cometido, si bien las declaraciones de los testigos le incriminaron claramente. El juicio se celebró ante el tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de Castellón a fines del año, emitiendo los jurados un veredicto de culpabilidad, pero admitiéndole dos atenuantes, una de ellas la de embriaguez. El tribunal de derecho dictó sentencia condenatoria por homicidio. La pena impuesta al Pachés no excedió de los 12 años de prisión.

Lo indignante es que nadie ayudase al herido, ya que simplemente con un pañuelo colocado sobre la herida, taponando la salida de sangre hubieran impedido la continuación de la hemorragia y hubiera salvado la vida. O simplemente llevándolo enseguida al hospital. Los serenos se lucieron, desde luego, ni ayudaron ni dejaron que nadie ayudara. Francisco Cornelles no debió nunca haber muerto desangrado. No se siguió proceso alguno a los serenos.