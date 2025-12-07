Pequeño incendio en la montaña en Benicàssim

Un incendio ha sorprendido este domingo por la noche a Benicàssim.

El fuego se ha producido en una zona rocosa frente al CEIP Santa Àgueda, cercano al túnel del ferrocarril, según ha podido saber Mediterráneo de fuentes oficiales.

Al menos una dotación de Bomberos de la Diputación de Castellón ha acudido rápidamente para trabajar sobre el lugar y refrescar las zonas calientes.

Las llamas se han dejado ver cuando ya había caído la noche y los vecinos han empezado a escuchar sirenas yendo hacia el lugar.

Según las mismas fuentes oficiales, el incendio está controlado y ha afectado en total a unos 200 metros cuadrados de pedregal y de material bajo.

A las 21.45, el incidente ya no revestía mayor gravedad.