El circuito de Vilafamés donde falleció Enzo Badenas: "Has dejado un vacío enorme"

La muerte del piloto gandiense de motocross Enzo Badenas, de 17 años, durante un entrenamiento privado este domingo en el circuito Redsand MX PARK de Vilafamés ha generado gran consternación en el mundo del motor. Una tragedia, comunicada este domingo por el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva del Motor (CETDM) al que pertenecía el deportista, frente a la que este lunes el propio complejo castellonense ha querido mostrar sus respetos tras el fallecimiento.

"Te vamos a echar de menos"

En un corto comunicado lanzado a través de su página de Facebook, Redsand MX Park -formado, según su web, por cuatro circuitos de Motocross y uno especial de Enduro- ha asegurado no tener "palabras ante el desastroso accidente de ayer en el que Enzo Badenas no dejó de manera trágica". En sus palabras, el trazado ha comunicado "Enzo descansa en Paz! Todos aquí te vamos a echar mucho de menos, has dejado un vacío enorme que será muy difícil recuperar! Ánimo en estos momentos tan duros a toda la familia!", señalan desde el enclave valenciano.

Este mensaje llega pocas horas después de que el CETDM afirmara estar "consternado con esta noticia" y destacara en un comunicado que "todo el personal del CETDM y del Circuit desea dar el pésame, cariño y mucha fuerza a todos los familiares, compañeros, amigos y allegados de Enzo en estos momentos tan difíciles". En esta línea, el Centro de Tecnificación insistió en "el gran crecimiento personal y profesional" que había tenido Badenas, que había entrado a formar parte del CETDM en 2023 tras conquistar varios logros como el título de Campeón de España de 85 centímetros cúbicos de la temporada anterior. Asimismo, había sido convocado con la Selección Española de Motocross, así como en diversos certámenes autonómicos, nacionales e internacionales, como el Campeonato de Europa.

Pésame de la Generalitat

Nacido en Gandia en enero de 2008 -pero residente en Beniarjó-, entre los mensajes de pésame de las últimas horas también ha trascendido el de la propia Generalitat, que a través de su cuenta de 'X' (antigua Twitter) lamentaba "profundamente el fallecimiento del joven piloto valenciano, Enzo Badenas, de 17 años. Campeón de España de 85cc en 2022, miembro del equipo nacional y tecnificaba en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva del Motor del Circuit Ricardo Tormo. Nuestro cariño y condolencias a su familia, amigos y al mundo del motociclismo". Del mismo modo, el Ayuntamiento de Beniarjó se ha puesto en contacto con uno de los familiares en este momento tan difícil para trasladarle su condolencias