Fuerte choque en Castellón entre una autocaravana y un camión estacionado

Un accidente de tráfico registrado este lunes en el interior del área de servicio La Plana, en la AP-7, ha dejado atrapado al conductor de una autocaravana después de colisionar con fuerza contra un camión que se encontraba estacionado. El afectado era el único ocupante del vehículo.

El aviso se ha recibido sobre las 12.15 horas. Según fuentes sanitarias, se trata de un hombre de 55 años que ha sufrido politraumatismos, entre ellos un traumatismo craneoencefálico y la rotura de tibia y peroné.

Tras el impacto, se han movilizado efectivos del parque Plana Baixa de Bombers de la Diputació de Castelló, que, en coordinación con los servicios sanitarios, han llevado a cabo las maniobras de excarcelación para liberar al conductor.

Una vez rescatado, el hombre ha sido atendido en el lugar y evacuado al Hospital General, según ha informado el SAMU y el Consorcio Provincial de Bombers de Castellón.