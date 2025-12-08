Fuerte choque en Castellón entre una autocaravana y un camión estacionado
El conductor ha tenido que ser excarcelado y evacuado por el SAMU
Un accidente de tráfico registrado este lunes en el interior del área de servicio La Plana, en la AP-7, ha dejado atrapado al conductor de una autocaravana después de colisionar con fuerza contra un camión que se encontraba estacionado. El afectado era el único ocupante del vehículo.
El aviso se ha recibido sobre las 12.15 horas. Según fuentes sanitarias, se trata de un hombre de 55 años que ha sufrido politraumatismos, entre ellos un traumatismo craneoencefálico y la rotura de tibia y peroné.
Tras el impacto, se han movilizado efectivos del parque Plana Baixa de Bombers de la Diputació de Castelló, que, en coordinación con los servicios sanitarios, han llevado a cabo las maniobras de excarcelación para liberar al conductor.
Una vez rescatado, el hombre ha sido atendido en el lugar y evacuado al Hospital General, según ha informado el SAMU y el Consorcio Provincial de Bombers de Castellón.
Suscríbete para seguir leyendo
- Castelló estrena su tren turístico navideño: desde dónde y cuándo sale, el recorrido y el precio
- El último horno que resiste en Moncofa
- El Censal Parc eliminará un 'emblema' junto a la ronda de circunvalación
- Un pequeño municipio castellonense impulsa una gran ciudad deportiva de 55.000 m2
- Pablo Hernández, después la victoria en Riazor: 'Dice mucho del equipo que los jugadores salgan así al campo
- Directo Deportivo de la Coruña-Castellón: Camara ha perdonado el segundo
- Un conato de incendio obliga a cerrar el PAC de Trullols en Castelló que recupera este lunes su actividad
- Carlos Maciá, después de su debut en Primera con el Villarreal: 'He cumplido un sueño de cuando era pequeño