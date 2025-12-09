Accidente de tráfico en Castellón: provoca retenciones de varios kilómetros en la AP-7
Una persona ha resultado herida
La red viaria de Castellón registra una nueva incidencia relevante, debido a un accidente de tráfico ocurrido en la autopista AP-7. Según detalla la Guardia Civil, se ha producido la salida de vía de un vehículo que ha acabado volcando en la mediana, sobre las 16.30 horas, em el límite entre los términos municipales de Vila-real y Almassora.
Ante la posible gravedad del hecho, se han movilizado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, en el parque de la Plana Baixa. Había dos ocupantes, que podían haber quedado atrapados, aunque finalmente solo ha habido un herido con carácter leve.
Retenciones en sentido Barcelona
El accidente ha supuesto el corte de un carril de la autopista, en el sentido a Barcelona, lo que ya provoca retenciones de unos dos kilómetros. Está previsto que sobre las 19.00 horas esté levantado el vehículo afectado, para restablecer luego la fluidez en la circulación.
El lunes también hubo un accidente a pocos kilómetros y en la misma vía, cuando una autocaravana chocó violentamente contra un camión. Ocurrió en el área de servicio de La Plana, ubicada en Burriana. El conductor de la caravana, cuya parte frontal quedó totalmente destrozada, tuvo que ser atendido por una unidad del SAMU, por un traumatismo craneoencefálico y fracturas en tibia y peroné, por lo que tuvo que ser atendido en primer término en el lugar del accidente, para luego ser trasladado al hospital General de Castelló.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tragedia en Castellón: muere el piloto Enzo Badenas en un entrenamiento en el circuito Red Sand Park de Vilafamés
- Fuerte choque en Castellón entre una autocaravana y un camión estacionado
- Un pequeño municipio castellonense impulsa una gran ciudad deportiva de 55.000 m2
- El Censal Parc eliminará un 'emblema' junto a la ronda de circunvalación
- Pablo Hernández, después la victoria en Riazor: 'Dice mucho del equipo que los jugadores salgan así al campo
- Villa María de Benicàssim renace como residencia de recreo y se abre a estancias exclusivas
- La trufa negra inicia la temporada: Descubre a qué precios
- Fiebre por un máster en Castellón: la universidad privada gana adeptos y la pública se estanca