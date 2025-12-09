Un aparatoso incendio calcina por completo un coche en mitad de la calle en Orpesa

Un vehículo quedó totalmente calcinado tras declararse un incendio en una calle de Orpesa en la tarde de ayer, tal y como han informado a través de su cuenta oficial de Facebook la Policía Local. El suceso generó una intensa columna de humo y obligó a la rápida intervención de los servicios de emergencia.

Según fuentes policiales, tras recibir el aviso por un coche en llamas, los agentes se desplazaron de inmediato hasta el lugar, donde colaboraron con efectivos del Consorcio Provincial en las labores de extinción. Concretamente intervinieron bomberos del parque de la Plana Alta.

Sin daños personales

El fuego fue sofocado sin que se registraran daños personales ni afectación a otros vehículos o propiedades cercanas. Las causas del incendio no han trascendido por el momento.

En su post de Facebook, las autoridades aprovechan para recordar que, en caso de incendio de un vehículo mientras se circula, se debe detener el coche en un lugar seguro, apagar el motor, evacuar a los ocupantes y alejarse de la zona, contactando de inmediato con el 112.