Un aparatoso incendio calcina por completo un coche en mitad de la calle en Orpesa
Efectivos del parque de bomberos de la Plana Alta fueron los encargados de las labores de extinción
Un vehículo quedó totalmente calcinado tras declararse un incendio en una calle de Orpesa en la tarde de ayer, tal y como han informado a través de su cuenta oficial de Facebook la Policía Local. El suceso generó una intensa columna de humo y obligó a la rápida intervención de los servicios de emergencia.
Según fuentes policiales, tras recibir el aviso por un coche en llamas, los agentes se desplazaron de inmediato hasta el lugar, donde colaboraron con efectivos del Consorcio Provincial en las labores de extinción. Concretamente intervinieron bomberos del parque de la Plana Alta.
Sin daños personales
El fuego fue sofocado sin que se registraran daños personales ni afectación a otros vehículos o propiedades cercanas. Las causas del incendio no han trascendido por el momento.
En su post de Facebook, las autoridades aprovechan para recordar que, en caso de incendio de un vehículo mientras se circula, se debe detener el coche en un lugar seguro, apagar el motor, evacuar a los ocupantes y alejarse de la zona, contactando de inmediato con el 112.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tragedia en Castellón: muere el piloto Enzo Badenas en un entrenamiento en el circuito Red Sand Park de Vilafamés
- Fuerte choque en Castellón entre una autocaravana y un camión estacionado
- Un pequeño municipio castellonense impulsa una gran ciudad deportiva de 55.000 m2
- El Censal Parc eliminará un 'emblema' junto a la ronda de circunvalación
- Pablo Hernández, después la victoria en Riazor: 'Dice mucho del equipo que los jugadores salgan así al campo
- La trufa negra inicia la temporada: Descubre a qué precios
- Fiebre por un máster en Castellón: la universidad privada gana adeptos y la pública se estanca
- Villa María de Benicàssim renace como residencia de recreo y se abre a estancias exclusivas