El coleccionismo de los neonazis: de una camiseta de un terrorista al ‘Mein Kampf’

La Policía Nacional encontró armas de fuego con munición, multitud de armas blancas y un amplio equipamiento táctico militar en los registros que realizaron en la macrooperación que terminó con la detención de tres supuestos neonazis en la provincia de Castellón.

Pero había muchos más objetos en las viviendas del grupo vinculado a The Base y liderado por el ondense David D. G., un joven de unos 25 años que, en su radicalización extrema, formó una célula terrorista con dos compinches.

De esos objetos coleccionados por el grupo (es imposible saber de quién es cada cosa en las imágenes difundidas), se extraen los cimientos de The Base: la predilección por la acción directa terrorista, un marco mental por el cual la teoría del gran reemplazo terminará con la raza blanca si no actúan rápido, y una adoración sin tapujos por la parafernalia nazi.

La camiseta del Unabomber

Haciendo gala de un macabro humor, uno de los detenidos tenía una camiseta del Unabomber, el terrorista estadounidense que vivía como un ermitaño (como uno de los tres detenidos) y que aterrorizó Norteamérica durante 20 años.

Enviaba cartas bombas a aerolíneas y universidades para promocionar su ideología. Mató a tres personas, si bien en su caso concreto quería terminar con la sociedad tecnológica.

En la camiseta del detenido, junto a Unabomber, aparece la inscripción «White Boy Summer» (Verano de un chico blanco), un meme de internet que hace referencia a las aspiraciones personales para el futuro próximo de quien las dice. El meme inició con el lema «Hot Girl Summer» (Verano de una chica atractiva), pero los neonazis le dieron la vuelta al significado.

En otras de sus sudaderas hay otros lemas como «Defend Europe».

El 'Mein Kampf' en valenciano

El libro de Hitler, el Mein Kampf, es una obra común en las estanterias neonazis.

La particularidad de este caso llega cuando se aprecia que uno de los detenidos tenía esa doctrina hitleriana traducida al valenciano: El meu combat.

Runas usadas por los nazis

Hay varias de las clásicas runas alemanas usadas por los nazis.

David D. G., con una sudadera con el sol negro. / Mediterráneo

Desde el sol negro que porta David D. G. en una sudadera durante una cena a cuya imagen accedió este diario, hasta la Wolfsangel y la calavera Totenkopf de las SS, pasando por la Cruz de Hierro, la distinción militar alemana en la Segunda Guerra Mundial, el grupo reúne gran parte de la simbología nazi.