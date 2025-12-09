Un hombre de la Vall de 44 años bajo sospecha por un delito de maltrato animal a su pastor alemán
El perro de avanzada edad presentaba un grave deterioro físico y signos muy evidentes de enfermedad
Redacción
El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Burriana ha investigado a un vecino de la Vall d’Uixó, de 44 años, por un presunto delito de maltrato animal por omisión, al no facilitar a su perro los cuidados veterinarios necesarios.
El animal, un pastor alemán de avanzada edad, presentaba un grave deterioro físico y signos evidentes de enfermedad.
La actuación comenzó el 2 de diciembre, cuando los agentes tuvieron conocimiento de una posible situación de abandono. Al localizar al animal, comprobaron que se encontraba en muy mal estado, con extrema delgadez y sangrado en la cavidad oral.
Tumor bucal
El propietario manifestó que el perro padecía un tumor bucal desde hacía dos meses y que ya había sido diagnosticado por un veterinario, aunque no estaba recibiendo tratamiento. La investigación confirmó que el can solo había sido llevado a consultas rutinarias, sin atención médica específica para la patología detectada.
El perro fue trasladado de urgencia a una clínica veterinaria, donde el profesional responsable determinó que, debido a la gravedad irreversible de la enfermedad, era necesario practicar la eutanasia.
Por todo ello se procedió a su investigación y las diligencias instruidas han sido remitidas a los Juzgados de Nules en funciones de guardia.
