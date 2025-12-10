Un hombre fallece tras desplomarse al salir del agua en la Piscina Provincial de Castellón

Un vecino de Castellón de 62 años se ha desplomado este miércoles por la tarde en las instalaciones de la Piscina Provincial de Castellón mientras practicaba deporte, según fuentes consultadas por Mediterráneo. Hasta el edificio se han desplazado varias ambulancias así como dotaciones de la Policía Nacional y de la Policía Local, lo que ha causado una seria alerta entre los vecinos de Rafalafena y el PAI Gumbau, con el constante ruido de sirenas y la presencia de efectivos.

Según las mismas fuentes, los servicios sanitarios desplazados le estuvieron practicando durante varios minutos la reanimación cardiopulmonar al deportista con el objetivo de revertir una supuesta parada cardiorespiratoria. A pesar de la rápida intervención de los médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida y el hombre, de 62 años, ha fallecido por el infarto.

Ha sido fulminante

Al parecer, según cuentan las fuentes, el hombre acababa de salir de la piscina y por causas que se desconocen ha caído fulminantemente al suelo.

Los usuarios han tenido que abandonar el gimnasio debido a la imposibilidad de acceder al recinto.

Cabe recordar que hace apenas dos semanas ya se produjo un trágico suceso en una instalación deportiva de la provincia, cuando una niña de 12 años falleció en la piscina del Centro de Tecnificación Deportiva de Vila-real, cuando estaba entrenando con su equipo.