Una céntrica librería de Castellón denuncia públicamente a dos mujeres por un robo reiterado de libros

La librería Argot, situada en el centro de Castelló, ha lanzado una denuncia pública en redes sociales tras identificar a dos mujeres que presuntamente sustrajeron varios libros el pasado viernes. El mensaje, firmado por Juanvi —uno de los libreros habituales—, detalla que madre e hija fueron sorprendidas robando y que el establecimiento cuenta con grabaciones en las que se aprecia claramente tanto su identidad como los ejemplares sustraídos. El propio librero, actualmente convaleciente de una pequeña intervención quirúrgica, explica con ironía y frustración la situación, subrayando que no se trata de un caso aislado.

En su publicación, Juanvi lamenta que estas conductas, lejos de ser actos románticos o anecdóticos, contribuyen al cierre de librerías y quioscos. “Una vez me dijeron que leer era caro y contesté que las bibliotecas están repletas de libros gratis”, recuerda en su mensaje. El librero asegura que las dos mujeres actuaron de manera organizada y profesional, seleccionando cuidadosamente los artículos y ocultándolos bajo abrigos largos.

La denuncia también advierte de que las imágenes de las presuntas autoras han sido compartidas entre comercios castellonenses para prevenir nuevos robos. Juanvi señala que, además de este caso, existe otro individuo —ya identificado en grabaciones— que se desplaza entre Tarragona y Castellón para sustraer libros y posiblemente otros productos.

Aunque la publicación incluye una imagen ilustrativa, el propio librero aclara que no es real, sino generada a partir de la descripción física del suceso. Con este mensaje, Argot busca concienciar sobre un problema que afecta especialmente a pequeños negocios y recuerda que robar libros no es un gesto bohemio, sino un daño directo a la supervivencia del comercio local.