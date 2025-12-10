Le paran por no llevar luces en el patinete... y acaba detenido por tráfico de drogas en Castellón

La Guardia Civil de Vinaròs ha detenido a un hombre de 56 años de edad, en la zona norte de Vinaròs por un presunto delito contra la salud pública, tras ser identificado durante un servicio de control preventivo de robos en viviendas que se estaba realizando en varias calles de la Costa Norte.

Durante este dispositivo, los agentes observaron a una persona que circulaba en un patinete eléctrico sin las luces, motivo por el que procedieron a darle el alto y efectuar su identificación. Al mismo le encontraron seis papelinas de cocaína, con un peso aproximado de seis gramos, así como 355 euros en metálico, distribuidos en billetes de distinto valor.

Al no poder justificar la tenencia de la sustancia ni del dinero intervenido, los guardias civiles procedieron a su detención por un presunto delito contra la salud pública.

Tanto el detenido como los efectos incautados han sido puestos a disposición del juzgado de guardia de Vinaròs.