Maltrato animal en Castellón: Una mujer abandona a una hembra de perro lactante junto a sus ocho cachorros

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Burriana ha esclarecido un presunto delito de maltrato y abandono animal ocurrido en el término municipal de Moncofa después del hallazgo de diez perros, entre ellos una hembra lactante y ocho cachorros de pocos días de vida, de los cuales tres fallecieron debido a enfermedades graves.

La investigación se inició el 22 de septiembre de 2025 tras un aviso gestionado por la Policía Local de Moncofa, cuyos agentes habían sido advertidos por un vecino sobre la presencia de dos canes en las inmediaciones de un camino rural. A su llegada, pudieron constatar que la hembra presentaba signos de lactación reciente y que ambos animales carecían de identificación.

Sin agua accesible y sobre cartones

Durante la intervención inicial, los agentes localizaron a escasos metros ocho cachorros recién nacidos, algunos en estado muy delicado, sin agua accesible y situados sobre cartones. Ante la gravedad de la situación, se activó de inmediato a una asociación animalista, que procedió al traslado urgente de los mismos a una clínica veterinaria para su valoración.

El informe veterinario reflejó que los cachorros presentaban cuadros compatibles con coccidiosis, una infección parasitaria especialmente agresiva en animales tan jóvenes. A pesar de la intervención sanitaria, tres de ellos fallecieron, mientras que los demás pudieron recuperarse.

La labor conjunta del SEPRONA, la Policía Local y la colaboración ciudadana permitió identificar a la presunta autora, quien reconoció ser propietaria de la hembra lactante y de los cachorros. La mujer no había comunicado en ningún momento la pérdida y/o robo de los animales.

Por todo ello, se procedió a su investigación por un presunto delito de maltrato animal. El SEPRONA ha remitido las diligencias a la sección única de primera instancia e instrucción del tribunal de instancia de Nules.

El abandono o la omisión de asistencia veterinaria ante signos de enfermedad o dolor puede ser constitutiva de delito, incluso aunque el animal permanezca con su dueño. Los propietarios son responsables del bienestar de sus animales, debiendo garantizar asistencia veterinaria y evitar cualquier sufrimiento evitable.