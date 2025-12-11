Susto en el aeropuerto de Castellón por un problema técnico de un avión en el aterrizaje

Sobresalto en el aeropuerto de Castellón al sufrir un avión un incidente derivado de un problema técnico en el aterrizaje que obligó a activar los medios de emergencia de la infraestructura de Vilanova d'Alcolea.

Según ha podido saber este jueves Mediterráneo, el incidente tuvo lugar este pasado domingo, 7 de diciembre, sobre las 15 horas e implicó a un avión de la escuela de pilotos Panamedia, una aeronave de pequeñas dimensiones destinada a realizar vuelos de práctica y entrenamiento de pilotos.

Protocolo de emergencia

El incidente, al parecer, se produjo durante la maniobra de aterrizaje y la aeronave bloqueó la pista, activando de forma inmediata los protocolos del aeropuerto de Castellón y movilizando a los distintos medios de contemplados en el plan de respuesta, que precisamente fue puesto a prueba hace unos días en un simulacro.

Aunque se deberán determinar las causas del incidente por los organismos correspondientes, ciertas fuentes apuntan a que está vinculado con un posible problema con el tren de aterrizaje.

Sin heridos

A pesar del sobresalto, los ocupantes de la aeronave resultaron ilesos y no hubo que lamentar daños personales.

Así lo confirman desde la escuela de pilotos Panamedia, desde la que se han limitado a apuntar que el incidente corresponde a un "problema técnico" que pudo ser resuelto con ayuda de los medios del aeropuerto, sin ofrecer más detalles.

La pista de la infraestructura quedó bloqueda hasta que se movilizó a una grúa para proceder a la retirada de la aeronave. De hecho, esto obligó a desviar dos vuelos comerciales a aeropuertos alternativos. En concreto, se vieron afectados los pasajeros de la ruta que opera Wizz Air con Cluj-Napoca y la de Air Nostrum a Madrid.

El aeropuerto, siguiendo el protocolo establecido, además de actuar ante el incidente, ha procedido a notificar lo ocurrido a las autoridades competetentes.