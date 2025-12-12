Un accidente con tres camiones provoca el corte total en la AP-7 en Castellón
Por el momento, el tráfico se desvía por la N-340 en sentido Valencia, desde la entrada Castellón Norte de la autopista
Saltan las alarmas en la carretera en Castellón. La AP-7 ha sufrido un corte total de la vía a su paso por la capital de la Plana debido a un accidente en el que se han visto involucrados tres camiones. El incidente ha tenido lugar sobre las 6.00 horas y ha provocado un herido grave, un herido leve y un ileso.
El suceso se ha producido en dirección a Valencia y las autoridades que están trabajando en la zona están desviando todo el tráfico por la N-340. El tramo cortado es el que va desde la entrada de Castellón Norte a Castellón Sur.
Según informan fuentes del subsector de Tráfico de la Guardia Civil, se espera en que poco más de una hora se pueda circular por este tramo en la autopista, al habilitar uno de los carriles.
Información en elaboración
