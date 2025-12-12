Una peligrosa persecución de película en Castelló deja dos policías locales heridos

A veces, la realidad supera a las series de ficción, y anoche la Policía Local de Castelló tuvo que realizar una persecución propia de Hollwyood. El cuerpo municipal ha confirmado este viernes que dos de sus agentes se encuentran heridos leves después de tener que perseguir a un joven de 31 años que, a la postre, ha sido detenido con éxito por las autoridades.

Todo ha ocurrido supuestamente a las 4.54 de la madrugada de este viernes, cuando un turismo se ha dado a la fuga por la zona sur de la ciudad, según han explicado desde la Policía Local.

Huida por varias calles

Una patrulla ha intentado dar el alto a un vehículo pero este ha decidido hacer caso omiso a las indicaciones y ha elegido el camino más difícil: escapar.

El vehículo ha emprendido la huida por diferentes calles de la capital de la Plana hasta que todo ha terminado de manera abrupta, según ha contado un testigo presencial a este diario, a la altura de la rotonda del comienzo de la avenida Valencia, perpendicular a la calle Pascual Asencio Hernández, frente a un conocido supermercado.

La peligrosa acción policial para interceptar al coche a la fuga ha desembocado en que el conductor ha provocado un accidente impactando contra el coche de policía.

Frontales hundidos

El vehículo del detenido, un todoterreno blanco, ha quedado con el morro hundido. El coche policial, que se encontraba en dirección contraria, también estaba dañado en su parte frontal.

El balance ha sido de dos policías locales heridos leves a causa del siniestro. Los policías han sido trasladados al Hospital General para recibir mayores atenciones.

El motivo de la huida

Mientras tanto, el conductor del vehículo ha sido detenido por un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad.

¿El motivo de su huida? Al realizarle el preceptivo control de alcoholemia tras ser arrestado, el joven ha dado positivo.