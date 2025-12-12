Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Centenario MediterráneoSubida salario cerámicaFugitivo en CastellónAbandona cachorrosFallece en la piscinaCartero Real Castelló
instagramlinkedin

Violento robo en Castellón tras acudir a una cita pactada en una plataforma de compraventa

A la víctima le sustrajeron un reloj y una cadena de oro en Xilxes

Archivo - Coche de la Guardia Civil

Archivo - Coche de la Guardia Civil / GUARDIA CIVIL - Archivo

Adrián Bachero

Adrián Bachero

Castellón

La Guardia Civil ha arrestado a tres personas —un hombre y dos mujeres— por su supuesta implicación en un robo con violencia e intimidación ocurrido en la localidad de Xilxes.

El suceso se produjo el pasado 17 de noviembre, cuando la víctima acudió a un punto de encuentro tras pactar la venta de un artículo mediante una plataforma de compraventa. En ese lugar, un varón la amenazó con un arma blanca y le arrebató un reloj y una cadena de oro, mientras que las dos mujeres que lo acompañaban la agredieron. La víctima también habría sufrido descargas con un dispositivo eléctrico y los autores incluso trataron de llevarse a su perro. Tras el ataque, tuvo que ser trasladada a un centro sanitario.

Arrestados un hombre y dos mujeres

La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil permitió recabar testimonios e información relevante, además de otras gestiones técnicas, que hicieron posible identificar y detener a un hombre y dos mujeres, de entre 36 y 41 años, como presuntos responsables del robo con violencia e intimidación.

Las diligencias han sido puestas a disposición de los Juzgados de Nules, que se encontraban en funciones de guardia. La intervención fue realizada por agentes del Puesto de la Guardia Civil de Almenara.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents