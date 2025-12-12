Violento robo en Castellón tras acudir a una cita pactada en una plataforma de compraventa

La Guardia Civil ha arrestado a tres personas —un hombre y dos mujeres— por su supuesta implicación en un robo con violencia e intimidación ocurrido en la localidad de Xilxes.

El suceso se produjo el pasado 17 de noviembre, cuando la víctima acudió a un punto de encuentro tras pactar la venta de un artículo mediante una plataforma de compraventa. En ese lugar, un varón la amenazó con un arma blanca y le arrebató un reloj y una cadena de oro, mientras que las dos mujeres que lo acompañaban la agredieron. La víctima también habría sufrido descargas con un dispositivo eléctrico y los autores incluso trataron de llevarse a su perro. Tras el ataque, tuvo que ser trasladada a un centro sanitario.

Arrestados un hombre y dos mujeres

La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil permitió recabar testimonios e información relevante, además de otras gestiones técnicas, que hicieron posible identificar y detener a un hombre y dos mujeres, de entre 36 y 41 años, como presuntos responsables del robo con violencia e intimidación.

Las diligencias han sido puestas a disposición de los Juzgados de Nules, que se encontraban en funciones de guardia. La intervención fue realizada por agentes del Puesto de la Guardia Civil de Almenara.