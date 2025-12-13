“Ni carril bici ni casco”: un joven en patinete eléctrico indigna a los conductores en Castellón

Indignación por una escena vista en la carretera que conecta Castelló con Almassora. Un vídeo grabado este pasado viernes al mediodía muestra a un joven circulando con un patinete eléctrico totalmente incorporado a la circulación en una vía visiblemente cargada de tráfico.

En las imágenes se observa cómo el joven se adentra en una rotonda por la calzada, sin casco, y pese a que el carril bici situado justo al lado de la vía aparece completamente vacío.

La grabación ha sido enviada a Mediterráneo por lectoras del diario, que han expresado su indignación por los hechos, al considerar que, además de suponer un riesgo para la seguridad vial, la presencia del patinete ralentizó la circulación en plena hora punta.

Según confirman las autoras del vídeo, la escena se produjo a mediodía de este viernes, entre la capital de la Plana y Almassora.

Campañas de concienciación

La escena contrasta con las campañas de concienciación sobre el uso responsable de los patinetes eléctricos que llevan haciendo desde hace tiempo tanto el Ayuntamiento de Castelló como el de Almassora.

Atención usuarios de patinetes: las seis vías específicas por las que puedes circular en Castelló

Justo estos días se está difundiendo en las redes sociales de estas instituciones vídeos dirigidos especialmente al público adolescente. Campañas en las que se insiste en la importancia de utilizar el carril bici, respetar las normas de circulación y llevar casco para evitar situaciones de riesgo tanto para los propios usuarios como para el resto de conductores.