Los bomberos se movilizan a un accidente de tráfico en Benassal

Aunque inicialmente acudían para liberar a dos personas atrapadas, finalmente no ha sido necesario

El incidente se registra en la misma carretera donde hace un mes se produjo un siniestro mortal

Bomberos de Castellón, en una imagen de archivo.

Bomberos de Castellón, en una imagen de archivo. / Bomberos Diputación de Castellón

Noelia Martínez

Noelia Martínez

Castellón

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón se ha movilizado hasta Benassal con urgencia, poco antes de las 19.30 horas, tras producirse un accidente de tráfico donde primeramente se avisaba de personas atrapadas en el interior del vehículo. Finalmente, no ha sido necesaria la excarcelación y los ocupantes están siendo atendidos por medios sanitarios.

Por el momento, se desconocen las causas del incidente. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado dotaciones de los Parques del Baix Maestrat y Alt Maestrat.

El suceso ha tenido lugar, de nuevo, en la CV-166, donde hace un mes se produjo un accidente de tráfico donde murieron dos jóvenes tras caer por un puente.

