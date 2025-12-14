Los bomberos se movilizan a un accidente de tráfico en Benassal
Aunque inicialmente acudían para liberar a dos personas atrapadas, finalmente no ha sido necesario
El incidente se registra en la misma carretera donde hace un mes se produjo un siniestro mortal
El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón se ha movilizado hasta Benassal con urgencia, poco antes de las 19.30 horas, tras producirse un accidente de tráfico donde primeramente se avisaba de personas atrapadas en el interior del vehículo. Finalmente, no ha sido necesaria la excarcelación y los ocupantes están siendo atendidos por medios sanitarios.
Por el momento, se desconocen las causas del incidente. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado dotaciones de los Parques del Baix Maestrat y Alt Maestrat.
El suceso ha tenido lugar, de nuevo, en la CV-166, donde hace un mes se produjo un accidente de tráfico donde murieron dos jóvenes tras caer por un puente.
- Crisis: una empresa cerámica negocia el despido de la mayoría de su plantilla
- Pillan a dos 'collidors' en Almenara cogiendo naranjas en un huerto por error: se habían equivocado de finca
- Ya está operativo el primer gimnasio al aire libre de Castellón: hasta 7 máquinas diferentes
- Un gigante de la panadería pone sus ojos en Castellón para abrir su primera sede
- El castillo de Castellón que lidera la mayor concentración de aves de toda la provincia
- Villarreal y Levante, a la espera de la suspensión oficial del partido de Liga por la borrasca 'Emilia'
- Nueva persecución en Castelló: Una fuga kamikaze termina con un accidente y un herido
- El partido de LaLiga entre Levante y Villarreal, pendiente de la evolución de la alerta meteorológica