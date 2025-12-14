Un árbol de Navidad causa un incendio en una vivienda de Castellón

Los servicios de emergencia intervinieron el sábado por la tarde en un incendio registrado en una vivienda de Betxí, que se inició tras arder un árbol de Navidad.

Según han informado los bomberos, no se produjeron heridos y la afectación a la vivienda fue poco importante, gracias a la rápida actuación de los efectivos desplazados hasta el lugar.

Tras el suceso, desde el cuerpo de bomberos han insistido en la necesidad de extremar las precauciones con los elementos de calefacción, así como con los adornos y la iluminación navideña, para evitar posibles incendios durante estas fechas.

Los incendios en viviendas aumentan en Castellón

El año pasado se registraron 235 incendios en viviendas en la demarcación del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón. Una cifra que ya ha sido superada este año: hasta el 30 de noviembre los efectivos han intervenido en 247 siniestros, lo que marca una tendencia al alza.

Diez consejos para evitar un incendio en casa

Ante este escenario, el Consorcio Provincial de Bomberos recuerda una serie de pautas imprescindibles para reducir al mínimo los riesgos:

No sobrecargar enchufes y regletas. Mantener limpios los filtros de las campanas extractoras. Realizar mantenimiento anual de chimeneas. Revisar cada año calderas y sistemas de calefacción. Alejar velas de materiales combustibles. No fumar en sofás o habitaciones y apagar siempre los cigarrillos. Mantener estufas lejos de cortinas y no cubrirlas con ropa. Extremar la precaución con luces y elementos de iluminación navideña, usando solo productos homologados. En caso de incendio, si no es seguro intervenir, cerrar la puerta de la habitación afectada, salir de la vivienda con las llaves y llamar al 112. Facilitar las llaves a los bomberos a su llegada para agilizar el acceso.

Además, los profesionales insisten en la importancia de instalar detectores de humo y monóxido de carbono, dispositivos que avisarían desde el inicio y pueden salvar vidas. “Estas Navidades pueden ser un buen regalo”, recuerdan.