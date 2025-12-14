Juzgan a la banda de ladrones que trató de huir nadando por María Cristina

Llega a juicio en la Audiencia Provincial de Castellón uno de los episodios más inverosímiles de este 2025 en la provincia. Apenas ocho meses después de producirse los hechos en l’Alcora, este próximo martes, 16 de diciembre, tres hombres se enfrentan al juicio oral por varios supuestos robos en casas habitadas y por presunta pertenencia a grupo criminal.

Se trata de la banda cuyos miembros fueron pillados por los propios vecinos de la urbanización del embalse de María Cristina mientras cometían un robo, y que protagonizaron una huida frustrada. Uno de ellos, cabe recordar, protagonizó una intentona de escape de película al lanzarse al pantano, que estaba lleno. Su plan fracasó cuando se quedó sin fuerzas y a punto estuvo de ahogarse en el embalse:_los bomberos tuvieron que acudir a rescatarlo, antes de ser detenido al llegar a tierra.

Dos menores de edad

Según el relato de testigos y fuerzas de seguridad, la persecución de los otros dos resultó ser toda una odisea: uno de los ladrones se cortó con los cristales de una ventana y otro fue mordido por un perro de una de las viviendas.

La banda estaba formada por cinco personas, pero solo acuden a este juicio tres de ellas porque los dos miembros restantes son menores de edad. Entre quienes sí están acusados, dos de ellos son marroquíes en situación irregular para quienes la Fiscalía reclama que cumplan dos terceras partes de la posible condena en España para luego ser expulsados por 10 años.

En total, el Ministerio Público Fiscal reclama para los tres encausados 5 años y 11 meses de prisión por el delito continuado de robo en casa habitada, así como un año más de cárcel por el delito de pertenencia a grupo criminal. Asimismo se les reclaman unos 1.300 euros en concepto de responsabilidad civil por los robos.

‘Okupación’

El fiscal afirma en su escrito de acusación que las cinco personas «formaban parte de un grupo organizado» cuyo cabecilla era de hecho uno de los menores, quien por cierto se encuentra en situación de rebeldía procesal.

A principios de abril, el grupo okupó una casa en la urbanización del pantano y planearon el golpe hasta que el 22 de abril perpetraron cuatro robos seguidos.

El líder fue el supuesto responsable de buscar la zona que iba a ser objetivo de la okupación y los robos, enviando luego al móvil de sus subordinados los detalles de cada operación, como los horarios de sus moradores, las cámaras que pudiera haber, las mascotas... Los objetos se entregaban al líder quien, como contraprestación, hacía un pago a los procesados.