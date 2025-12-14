Nueva persecución en Castelló: Una fuga kamikaze termina con un accidente y un herido

Un vehículo se dio a la fuga este sábado por la avenida Valencia de Castelló, circulando de forma temeraria y en sentido contrario, hasta colisionar finalmente contra un semáforo en la confluencia de la avenida Hermanos Bou con el camino Caminàs.

Durante la huida, el conductor intentó embestir a tres vehículos de la Policía Local, según fuentes policiales. Finalmente, los agentes procedieron a la detención del conductor, un joven de 26 años, como presunto autor de un delito de conducción temeraria y atentado contra agentes de la autoridad.

El CICU atendió y trasladó al Hospital General a uno de los ocupantes del vehículo implicado en el suceso. En el operativo también colaboró la Policía Nacional.

Como consecuencia del impacto, quedó cortado de forma momentánea el tramo de la avenida Hermanos Bou entre la Ronda Este y el camino Caminàs, ante el riesgo de caída del semáforo afectado. En las tareas de aseguramiento de la zona colaboraron los bomberos junto con el servicio de mantenimiento de semáforos.

La patrulla de Atestados de la Policía Local ha instruido diligencias contra el conductor por negativa a someterse a las pruebas de detección de alcohol y drogas, y se ha hecho cargo de la instrucción del accidente.

Dos persecuciones en menos de una semana

En la noche del pasado jueves, una patrulla intentó dar el alto a un vehículo conducido por un varón de 31 años, pero este decidió hacer caso omiso a las indicaciones y escapar.

El vehículo emprendió la huida por diferentes calles de la capital de la Plana hasta que todo terminó de manera abrupta, según un testigo presencial, a la altura de la rotonda del comienzo de la avenida Valencia, perpendicular a la calle Pascual Asencio Hernández, frente a un conocido supermercado.

La peligrosa acción policial para interceptar al coche a la fuga desembocó en que el conductor provocó un accidente impactando contra el coche de policía y dos agentes resultaron heridos. El autor del siniestro fue detenido.