Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Centenario MediterráneoCortan la AP-7Robo en la citaAmpliación CD CastellónColegio premiadoPaellas Benicàssim
instagramlinkedin

Susto en Burriana: Una bola de fuego de un cartel alarma al vecindario y cae sobre un coche

Los vecinos han presenciado alarmados el incidente, que ha requerido la actuación de los bomberos y la Policía Local

Vídeo: Susto en Burriana por un incendio en la calle

Vídeo: Susto en Burriana por un incendio en la calle

Noelia Martínez

Noelia Martínez

Castellón

Burriana ha vivido esta tarde de fuertes precipitaciones un episodio que ha alarmado al vecindario de la calle l'Escorredor. Como se observa en el vídeo adjunto a la noticia, un cartel situado en la fachada de un conocido establecimiento comercial de moda de la localidad se ha prendido fuego.

Los restos han caído sobre la acera como bolas en llamas y se han vivido momentos de tensión por los coches estacionados en la zona. De hecho, justo abajo se encontraba un vehículo que ha sido afectado directamente por el incendio y ha resultado perjudicado. Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales.

Noticias relacionadas y más

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón y agentes de la Policía Local de Burriana han intervenido, hacia las 19.30 horas, en cuanto han recibido el aviso, para poder controlar la situación y evitar que pasara a mayores.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents