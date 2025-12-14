Susto en Burriana: Una bola de fuego de un cartel alarma al vecindario y cae sobre un coche
Los vecinos han presenciado alarmados el incidente, que ha requerido la actuación de los bomberos y la Policía Local
Burriana ha vivido esta tarde de fuertes precipitaciones un episodio que ha alarmado al vecindario de la calle l'Escorredor. Como se observa en el vídeo adjunto a la noticia, un cartel situado en la fachada de un conocido establecimiento comercial de moda de la localidad se ha prendido fuego.
Los restos han caído sobre la acera como bolas en llamas y se han vivido momentos de tensión por los coches estacionados en la zona. De hecho, justo abajo se encontraba un vehículo que ha sido afectado directamente por el incendio y ha resultado perjudicado. Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales.
Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón y agentes de la Policía Local de Burriana han intervenido, hacia las 19.30 horas, en cuanto han recibido el aviso, para poder controlar la situación y evitar que pasara a mayores.
