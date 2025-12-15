Condenan en Castellón a dos años de prisión y a una multa a un hombre que se masturbó varias veces delante de una niña de 11 años
También le realizó tocamientos mientras se duchaba
La sentencia, fruto de una conformidad entre las partes, le impone el pago de una indemnización de 10.000 euros
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a una pena de prisión de dos años por un delito de abuso sexual a menor a un hombre al que acusa de someter a tocamientos en sus partes íntimas a una menor, de 11 años en el momento de los hechos.
Exhibicionismo
La Sala también le condena a una multa de 2.160 euros como autor de un delito continuado de exhibicionismo por masturbarse delante de la niña, y le impone la obligación de indemnizarla con 10.000 euros por los daños morales que sufrió a consecuencia de los hechos.
El hombre no podrá acercarse a menos de 500 metros de la víctima o su domicilio, ni comunicarse con ella por ningún medio por un periodo de cuatro años. El condenado queda asimismo inhabilitado, según el fallo de la sentencia, para cualquier profesión y oficio que conlleve relación o contacto con menores durante dos años.
En 2020, en una masía
Los hechos sucedieron a lo largo del año 2020 en una masía ubicada en una localidad de la comarca de la Plana Alta donde el penado mantuvo una relación esporádica con la madre de la menor.
Según el relato de hechos probados de la resolución, el hombre se masturbó delante de la niña en varias ocasiones.
En una última ocasión, el hombre aprovechó que la pequeña se estaba duchando para, con ánimo de satisfacer su deseo sexual, someter a tocamientos en sus partes íntimas a la niña.
La sentencia, dictada después de que las acusaciones y la defensa presentaran un acuerdo de conformidad por el que el condenado reconocía los hechos y se mostraba de acuerdo con la pena, es firme y no se puede recurrir.
Suscríbete para seguir leyendo
- Última hora sobre la borrasca Emilia en Castellón
- Vila-real vuelve a ser el primero en mover ficha en Castellón y suspende las clases este lunes por la alerta naranja
- Crisis: una empresa cerámica negocia el despido de la mayoría de su plantilla
- Mapa interactivo: Sigue en directo la evolución de las tormentas en Castellón
- Villarreal y Levante, a la espera de la suspensión oficial del partido de Liga por la borrasca 'Emilia'
- Ya está operativo el primer gimnasio al aire libre de Castellón: hasta 7 máquinas diferentes
- Nueva persecución en Castelló: Una fuga kamikaze termina con un accidente y un herido
- Pillan a dos 'collidors' en Almenara cogiendo naranjas en un huerto por error: se habían equivocado de finca