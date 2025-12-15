Contienen dos pequeños fuegos en viviendas de Burriana y Onda
Uno de ellos afecta a una cocina y el otro lo ocasiona un radiador, dejando un total de tres personas atendidas entre ambos incidentes
Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos se vieron obligados este lunes a intervenir en dos incendios que ocurrieron en sendas viviendas de las localidades de Burriana y Onda. Por fortuna, todo se resolvió con final feliz gracias a la rápida intervención.
Incendio en Burriana
A las 14.18 se informaba que en Burriana, efectivos del parque Plana Baixa acudían a un incendio en la cocina de un cuarto piso en un edificio de ocho alturas.
Los bomberos contuvieron el fuego a dicha estancia y dos personas fueron atendidas.
Fuego en Onda
Casi a la misma hora, a eso de las 14.30, bomberos del parque Espadà-Millars apagaron un fuego en una casa de Onda. El incendio se produjo en un radiador (el cual no se especificó de qué tipo era).
La propietaria fue atendida por medios sanitarios en el lugar.
