Detenida en Castellón una delincuente huida de Países Bajos: pedofilia, tráfico de drogas, secuestro...

Explotación sexual de menores, tenencia de material pedófilo, trata de seres humanos, tráfico de drogas, secuestro, detención ilegal, toma de rehenes y abandono de menores. Es el listado de delitos de los que se acusa a una mujer detenida en Alcossebre, sobre la que pesa una Orden Europea de Detención. Un nuevo caso de delincuente que se esconde en la provincia.

La ahora arrestada estaba huida junto a cuatro menores. Fue precisamente la intervención de dos de ellos la que facilitó la operación de la Guardia Civil.

Alerta

Según fuentes de la Benemérita, los hechos se iniciaron el pasado 7 de diciembre, cuando la Policía Local de Alcalà de Xivert localizó a una joven de 13 años y a un joven de 17 que afirmaron haber sido abandonados por la mujer. Esta, según el testimonio de ambos, iba en un vehículo con otros dos menores.

Tras la intervención del Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Vinaròs, los agentes comprobaron que la ahora detenida había perdido la custodia de sus dos hijos y que se había fugado con ellos y otros jóvenes procedentes de un centro de menores de los Países Bajos.

Escondida

Las investigaciones permitieron localizarla en un apartamento de Alcossebre, donde se ocultaba con los otros dos menores restantes. Fue detenida de inmediato por un presunto delito de abandono de menores y a la protección de los cuatro jóvenes, y ha quedado a disposición del juzgado competente de Vinaròs.

La intervención permitió también el rescate en buen estado de los menores, quienes han sido ingresados en un centro de acogida de la provincia hasta que el país de origen asuma su tutela.

La investigación judicial continúa bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, que ha ordenado su ingreso en prisión a la espera del proceso de extradición. La actuación ha sido realizada por efectivos del Equipo Territorial de la Guardia Civil de Vinaròs en colaboración con la Policía Local de Alcalá de Xivert.

Más detenciones en Castellón

Este tipo de actuaciones son usuales en la provincia. Por ejemplo, el pasado mes de noviembre la Guardia Civil localizó en Onda a un hombre reclamado por 12 juzgados: Zaragoza, Castellón, Cieza, Santander, El Ejido, Huércal-Overa (Almería), San Javier (Murcia), Jaén, Tarancón, Benidorm y Salamanca.