Un hombre es trasladado al hospital tras un incendio en una vivienda en Castellón

Un incendio declarado en el interior de una vivienda ha hecho saltar las alarmas en Vinaròs. El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, concretamente efectivos del parque Baix Maestrat, han sido los encargados de controlarlo y posteriormente extinguirlo. El fuego se ha producido en el salón de un piso situado en la quinta planta de un edificio de cinco alturas, tal y como han informado a través de su cuenta de X (antiguo Twitter).

En el interior de la vivienda se encontraba una única persona, un hombre, que ha sido atendido por los medios sanitarios y posteriormente trasladado al Hospital de Vinaròs.

El incendio ha afectado únicamente al comedor de la vivienda, aunque el humo se ha propagado al resto del piso. El fuego ha quedado completamente extinguido tras la intervención de los bomberos.

Día de incendios

Con el de Vinaròs, este lunes se han registrado tres incendios que han afectado en mayor o menor medida a otras viviendas. A las 14.18 horas se informaba que efectivos del parque Plana Baixa acudían a un incendio en la cocina de un cuarto piso en un edificio de ocho alturas en Burriana. Allí han tenido que atender a dos personas.

Casi a la misma hora, alrededor de las 14.30 horas, bomberos del parque Espadà-Millars apagaron un fuego en una casa de Onda. El incendio se produjo en un radiador y la propietaria fue atendida por medios sanitarios en el lugar.