Nuevo golpe al narcotráfico en Almassora: la Policía Nacional desarticula un clan familiar

Nuevo golpe al tráfico de drogas en Almassora, localidad en la que la Policía Nacional y el resto de cuerpos policiales han desarrollado en el pasado reciente varias operaciones similares. En esta ocasión, ha sido una misma familia la que ha sido protagonista de las detenciones, de acuerdo con lo que ha indicado este lunes la Policía Nacional.

La Policía Nacional da así un paso más en su lucha contra las drogas en la provincia de Castellón.

Así pues, agentes de la Policía Nacional han desactivado en los últimos días dos puntos negros de venta de droga en la localidad de Almassora (Castellón), controlados por un mismo clan familiar, el cual suministraba de forma continuada cocaína, ketamina, marihuana y hachís.

Se ha detenido a cuatro personas tras dos entradas y registros, en el marco de las operaciones de intensificación de la lucha contra el tráfico de drogas y el crimen organizado que realiza la Comisaría Provincial de Castellón.

Vigilancia constante

Durante la investigación, los agentes confirmaron que la afluencia de compradores en un punto de Almassora era continua y a cualquier hora del día, destacando el intenso trasiego de personas que entraban y salían de varios domicilios.

Las personas investigadas habían constituido un verdadero grupo criminal, en el que se distribuían las diferentes tareas o roles para que pudiera llevarse a cabo el ciclo de tráfico de drogas con éxito, como las contravigilancias para detectar presencia policial, la compra a los suministradores, el corte y preparación de la sustancia y el contacto con los consumidores.

Registros con amplio dispositivo

Tras ubicar el principal punto de venta de droga, se solicitó al Juzgado de Instrucción de Guardia de Castellón el mandamiento de entrada y registro en la vivienda, estableciendo para su cumplimiento un amplio dispositivo policial compuesto por agentes de la Comisaría Provincial de Castellón de distintas unidades, además de contar con el apoyo de la unidad de Guías Caninos de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana.

Droga, dinero y armas incautadas

Como resultado de dicha investigación, se intervinieron sustancias estupefacientes predispuestas para la venta al menudeo, tales como hachís y marihuana, además de gran cantidad de droga almacenada que podría ser suministrada a otros puntos negros de venta –marihuana–. También se detectaron restos de estupefacientes de distinta naturaleza como cocaína y ketamina, marcadas por ecan policial en el interior del domicilio, así como gran cantidad de dinero en efectivo, armas blancas, varios objetos de oro y un vehículo de alta gama.

En total se han realizado dos entradas y registros en dos viviendas, dando como resultado la detención de cuatro personas, quienes pasaron a disposición judicial, enfrentándose a cargos por delito contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.