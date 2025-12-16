Se incendia la cocina de un hostal de Castellón

Día ajetreado para el parque del Baix Maestrat del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón. Si en las últimas horas de la noche del lunes ya apagaron un incendio en una vivienda, la mañana del martes también tuvieron que ponerse el mono de trabajo y activarse rápidamente para actuar de nuevo.

Incendio en la cocina de un hostal

Una instalación de la cocina de un hostal de la localidad vinarocense se quemó, pero afortunadamente los bomberos a su llegada tan solo encontraron humo. Además, no había nadie en la cocina en el momento del incendio, por lo que nadie resultó herido en este incidente.

Revisión y ventilación del inmueble

Así pues, los efectivos del Consorcio Provincial realizaron tareas de revisión y de ventilación para evitar cualquier reproducción de las llamas y extinguieron cualquier rastro del fuego que puso en jaque a este hostal de Vinaròs.

Otro incendio horas antes en Vinaròs

Cabe recordar que los bomberos ya habían actuado en Vinaròs poco más de 12 horas antes de este suceso.

Fue en un quinto piso de un edificio de viviendas, donde se produjo un incendio en el salón, con uno de los residentes dentro del piso. Este varón fue atendido y trasladado al Hospital Comarcal.