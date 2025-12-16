Le piden 7 años por desvalijar una máquina de apuestas en Nules

Hasta catorce condenas por robos en los catorce últimos años tiene el hombre que se enfrenta a su decimoquinto proceso penal desde 2011 en Castellón. Este varón, que había cumplido su último tiempo en prisión a finales de 2023, consiguió estar apenas un año y dos meses sin actuar_(o al menos, sin que lo atrapasen por un robo).

Nueva petición de prisión

La Fiscalía reclama ahora para él una pena de 7 años de prisión por otro robo con fuerza, su especialidad, ocurrido en Nules en noviembre de 2024.

Un año después, este próximo jueves, 18 de diciembre, este hombre se sentará nuevamente en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Castellón, lugar donde ya había recibido todas sus anteriores sentencias en contra.

El robo

El fiscal, en su escrito de acusación, explica que este prolífico delincuente de 37 años que durante estos meses ha estado en prisión provisional realizó su última actuación en Nules. Concretamente, lo hizo en un salón de juegos de esta localidad de la Plana Baixa.

Eran las 23.54 horas y el local de apuestas se encontraba abierto al público, como suele ser costumbre en este tipo de establecimientos. El acusado, «con ánimo de enriquecerse ilícitamente a costa de lo ajeno», según la Fiscalía, se dirigió hacia su presa:_una de las máquinas de juego del local, modelo Boomerang Juegging. El ladrón procedió primero apagándola y saliendo del local con sigilo. Cuatro minutos después regresó al salón de juego, donde había clientes, y se valió de un «instrumento punzante» similar a una navaja o un destornillador para forzar la máquina.

Botín y responsabilidad civil

El varón consiguió su objetivo y se llevó todo el botín en metálico que había dentro de la máquina:_un total de 1.166,10 euros. Se marchó del lugar a toda prisa y las autoridades tardaron unas dos semanas en detenerlo.

La propietaria de la máquina reclama además por los daños que se le infligieron, valorados en 290 euros. La responsabilidad civil asciende así pues a 1.456 euros. Todo ello está encuadrado en el delito de robo con fuerza en las cosas en establecimiento abierto al público por el cual le piden esos mencionados siete años de cárcel.