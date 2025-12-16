El robo a un hotel de Benicàssim que lideró un extrabajador: se llevaron 15.000 euros

Una estafa cometida sobre una persona de avanzada edad y el robo en un hotel que contó con la colaboración de un extrabajador. Son dos hechos delictivos que han tenido lugar en Benicàssim -donde recientemente tuvo lugar un atraco en una joyería- y que han culminado en la detención de cinco personas por parte de la Guardia Civil, que ha contado para ello con la colaboración de la Policía Local del municipio y de la Benemérita de Barcelona.

Robo en un supermercado

Como indican fuentes de la Guardia Civil de Castellón, la primera de las actuaciones se desarrolló después de que una persona sufriera el robo de su cartera en un supermercado. Al parecer, los dos presuntos responsables se la sustrajeron después de averiguar cuál era el número PIN de la tarjeta, aprovechando un descuido. Una vez en su poder, se la dieron a un tercer hombre, quien retiró 1.000 euros de una oficina bancaria de la localidad.

Tras cometer el robo, huyeron, pero las gestiones realizadas por los agentes permitieron detener a dos personas en Barcelona cuando, presuntamente, intentaban abandonar el país, procediéndose. Asimismo, también se identificó a una tercera mujer relacionada con los hechos.

Robo en un hotel

La segunda actuación se inició tras la denuncia de un robo con fuerza ocurrido en un hotel muy conocido de la localidad, donde fueron sustraídos 15.000 euros. Para llevar a cabo el robo, los autores forzaron la puerta de la oficina, ubicada en un lugar que solo conocía personal del establecimiento. Como resultado de las pesquisas, los agentes detuvieron a tres personas como presuntas responsables del delito.

Objetos, dinero y lotería que los ladrones se llevaron del hotel. / Guardia Civil

Los investigadores determinaron que dos de los implicados accedieron al recinto tras escalar el perímetro y forzar la puerta de la oficina, mientras que el tercero realizaba labores de conducción y vigilancia. El principal autor resultó ser un extrabajador del hotel, quien conocía la existencia y localización del dinero.

Entre los efectos intervenidos se encuentran décimos de lotería, boletos de primitivas, un reloj y dinero en efectivo, presuntamente procedentes del robo.