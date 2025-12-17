Desaparecido un hombre en Peñíscola: piden ayuda para localizarlo

La preocupación se ha instalado en las últimas horas en la localidad de Peñíscola. Familiares y allegados han lanzado una voz de alarma a través de las redes sociales y mediante cartelería para tratar de localizar a Baljinder Singh, conocido cariñosamente por su entorno como 'Dhoni'.

Según la información facilitada en los avisos de búsqueda, el rastro de Baljinder se perdió el pasado lunes 15 de diciembre de 2025. La última ubicación confirmada lo sitúa en Peñíscola alrededor de las 20.00 horas. Difundir este llamamiento es vital en las primeras horas de una desaparición para movilizar a los vecinos de la comarca y que cualquier pista pueda salir a la luz.

Baljinder Singh, conocido como “Dhoni”. / Mediterráneo

Movilización en redes y contactos

La verdad es que la colaboración vecinal suele ser determinante en estos casos. Sus conocidos están difundiendo su fotografía —en la que aparece con una camisa oscura estampada y gorra negra— para que cualquier persona que haya podido cruzarse con él pueda identificarlo.

Para agilizar la búsqueda, se han habilitado varios canales directos de comunicación. Se ruega a quien tenga cualquier dato sobre su paradero que contacte de inmediato con las autoridades policiales o con los teléfonos facilitados por la familia:

Mani: 642 57 37 52

Babal: 644 12 27 79

Además, el entorno de Baljinder ha puesto a disposición los perfiles de redes sociales @babalturna y @manleysingh para recibir cualquier pista que ayude a esclarecer los hechos.

Si crees haberlo visto o tienes información relevante, por pequeña que parezca, no dudes en llamar al 112 o a los números indicados. La difusión de su imagen es ahora mismo la mejor ayuda.