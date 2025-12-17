Un incendio en la antigua sede de Lubasa en Castelló obliga a cortar la Avenida Valencia

Un incendio declarado sobre las 20.30 horas ha obligado a movilizar a los bomberos de Castelló en el antiguo edificio de Lubasa, ubicado en la avenida Valencia. Según las primeras informaciones, el fuego se originó en unos cartones, lo que generó una intensa acumulación de humo en el interior del inmueble.

Toni Losas

Tras sofocar el foco, los efectivos municipales procedieron a realizar tareas de ventilación para eliminar el humo acumulado y garantizar la seguridad de la zona. El suceso se ha saldado sin daños personales, según han confirmado fuentes oficiales.

Como medida preventiva, la avenida Valencia fue cortada al tráfico en un primer momento en el acceso desde Valencia hacia el centro de la ciudad. No obstante, una vez controlada la situación y finalizadas las actuaciones de los servicios de emergencia, la circulación ha quedado totalmente restablecida.