Investigado en Burriana por dejar morir a tres aves

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Burriana investiga un presunto delito de maltrato animal y tenencia ilegal de especies protegidas tras la aparición de tres aves fallecidas en una vivienda de la localidad.

La actuación comenzó tras la denuncia del propietario de un inmueble, quien al recuperar su vivienda detectó daños y encontró varios ejemplares muertos en jaulas. Los guardias civiles realizaron una inspección y trasladaron los animales a un centro especializado para realizar las pruebas veterinarias pertinentes.

El informe técnico elaborado por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) concluye que la causa probable de la muerte de las aves fue la inanición, atribuida a la falta prolongada de alimentación adecuada, lo que podría constituir un delito de maltrato por omisión de cuidados básicos.

Entre los ejemplares intervenidos se encontraba un loro gris africano (Psittacus erithacus), especie protegida incluida en el Apéndice I del Convenio CITES y en el Anexo A del Reglamento (CE) n° 338/97. La documentación que acredita su origen legal no pudo ser presentada, lo que implica también una posible infracción por tenencia ilícita.

El presunto responsable, un varón de 52 años de edad vecino de Burriana, ha sido investigado y está a disposición de la autoridad judicial competente en Vila Real.

La Guardia Civil subraya la importancia de la tenencia responsable y el cumplimiento de la normativa vigente en materia de bienestar animal y protección de especies protegidas