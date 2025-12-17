El juicio a la secta sexual de Vistabella se retoma este miércoles con los informes

La de este miércoles es una sesión marcada en rojo por las partes del juicio a la supuesta secta sexual de Vistabella. Después de diez días de interrupción, el fiscal y los letrados regresan a la sala para exponer, por fin, sus informes al tribunal.

Recta final

Han sido casi una quincena de sesiones en las que han pasado por el estrado nueve víctimas, seis acusados y más de 50 testigos (la mayoría, exmiembros de la comunidad de la masia La Chaparra) y peritos (desde psicólogos a médicos).

Ahora se debe determinar si los acusados (cinco mujeres y un hombre) tuvieron algún tipo de responsabilidad en los abusos sexuales a menores que se habrían producido dentro de la secta, o si por el contrario toda la responsabilidad fue del líder: el gurú espiritual Antonio G. L., conocido como el tío Toni, que falleció en prisión dos meses después de ser arrestado en 2022 y que por tanto ya no puede recibir una condena penal.

La masia del horror

Los jóvenes miembros de la secta, que nacieron en su seno, han contado en el juicio múltiples situaciones de abusos. Algunas chicas explicaron que el tío Toni las tocó y penetró mientras su nuera les agarraba de las muñecas y su mujer bloqueaba la puerta para que no escaparan.

Otro joven señaló al único varón acusado de haberle agredido sexualmente durante una acampada infantil, en la tienda de campaña, y de realizarle tocamientos en su adolescencia.

Varias víctimas salieron de la secta, activa desde 1990, y lograron hablar entre sí para poner sus historias en común y denunciar.