"Una maldad extraordinaria con daños irreparables": este es el informe final del fiscal del caso de la secta sexual de Vistabella

El fiscal Javier Carceller, experto en estas lides, ha necesitado tres horas y media este miércoles para desgranar punto por punto todas las situaciones de presuntos abusos sexuales que han testificado las víctimas de la secta de Vistabella, así como las declaraciones de los testigos y peritos. Una quincena de sesiones no se podían resumir en menos tiempo.

Al final, el fiscal ha reclamado una sentencia condenatoria para los seis acusados (cinco mujeres y un hombre), con el foco puesto en las dos principales acusadas: la viuda y la nuera del fallecido tío Toni, quien fuera líder de la secta. Eso sí, sus peticiones de penas han sido un poco menores de las que reclamaba al principio del proceso para los procesados (que oscilaban entre 16 y 55 años).

"Grado de maldad extraordinaria"

"Había un grado de maldad extraordinario porque el daño causado a las víctimas es irreparable", ha resumido el fiscal en su prolongada alocución.

Carceller ha recordado los episodios narrados por las presuntas víctimas, apenas niñas y niños cuando ocurrieron los hechos: hubo chicas que denunciaron que el tío Toni las agredió sexualmente desde los 13 años mientras su nuera las sujetaba de las muñecas para que no se escapasen; chicos que aseguran que el único varón implicado los masturbó cuando eran adolescentes en contextos en los que el adulto se hacía pasar por un niño; e incluso reuniones en las que las niñas se ponían de piernas abiertas al sol para supuestamente "dar luz" a los ovarios ante la mirada de Toni y la inacción de los adultos de la secta, padres y madres de las víctimas.

"Aislamiento físico y real"

"La voluntad para consentir de las víctimas estaba anulada por completo, existió una normalización del sexo como supuesto método sanador, y aislamiento físico y real", ha subrayado el fiscal, que con esto último se refería a lo apartada que estaba la masia La Chaparra de los núcleos urbanos.

"Una familia incestuosa"

En otras afirmaciones, Carceller se ha basado en los informes periciales psicológicos para concluir que "se constituyó una familia incestuosa y abusiva", puesto que muchos de los niños eran biológicos de Toni, algo que se ocultó. Muchos de esos niños nacieron ya dentro de la secta y nunca conocieron más vida que esa, hasta la macrooperación que puso fin a su andadura en 2022.

"Lo que este tribunal ha presenciado ha sido escalofriante", ha aseverado.

"Se distorsiona el concepto de la autoría"

La clave del proceso está en la responsabilidad que tuvieron las acusadas, ante la imposibilidad de llevar a juicio al cabecilla de esta secta, que falleció en prisión poco después de ser detenido en 2022. Por ello el fiscal ha indicado que las sectas "son organizaciones con una estructura y funcionamiento que distorsionan la tradicional concepción de la autoría".

Ha explicado así pues que los seis acusados fueron bien autores, bien coautores o bien colaboradores necesarios de delitos de abusos sexuales a menores. Sabían lo que pasaba y, cuando no participaban, no hacían nada por evitarlos.

"Un depredador sexual sin escrúpulos"

"Toni fue un depredador sexual sin escrúpulos, con especial predilección por las niñas, fueran o no sus hijas. Pero no hubiera podido hacerlo si no le hubiera auxiliado un grupo de mujeres, que pasaron a disfrutar esas prácticas e hicieron de ellas un modo de vida. De manera escalofriante, hemos escuchado a menores agredidas sexualmente por su padre consintiéndolo los adultos", ha expresado.

"Estos hechos han condicionado para siempre la vida de los afectados", ha lamentado.

"Pieza esencial para que Toni abusara"

A las dos principales acusadas, el fiscal les ha puesto en un escalafón superior y les ha adjudicado roles: la mujer del tío Toni era "la pieza esencial para que un Toni aquejado de varias enfermedades satisficiera sus apetitos sexuales; y su nuera "se convirtió en su asistenta personal" y ha sido "la acusada que con más frecuencia se ha señalado".

"No solo tuvieron conocimiento sino que además de presenciar y colaborar con Toni llevaron a cabo actos esenciales: eran ellas las que se encargaban de llamar a las víctimas [para ir a la habitación de Toni], sabían perfectamente la edad de las víctimas".

Agredidas a los 13 años para sortear el antiguo Código Penal

Y por último ha enfatizado que los abusos a partir de los 13 años tenían un motivo claro: burlar el Código Penal que existía entonces y que establecía en esa edad el consentimiento. "Toni sabía que lo que hacía estaba mal porque les decía a las víctimas 'no lo cuentes o iré a la cárcel'", ha recordado Carceller.

Las dos acusaciones particulares se han adherido al informe del fiscal y la sesión se retomará este jueves con los informes de las defensas. El juicio puede quedar así visto para sentencia.