Retenciones de dos kilómetros en la AP-7 por un accidente en Castellón

Un accidente de tráfico en el que se han visto envueltos dos vehículos está causando retenciones de hasta 2 kilómetros en la AP-7 a su paso por Castellón.

Según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico, el siniestro se ha producido a las 12.45 horas, cuando un vehículo ha colisionado por detrás con el otro en el kilómetro 451, a la altura de Nules en sentido Valencia. Ninguno de los implicados ha resultado herido.

A consecuencia del accidente se ha cortado el carril izquierdo de la circulación, informa la Dirección General de Tráfico (DGT).