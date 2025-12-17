Retenciones de dos kilómetros en la AP-7 por un accidente en Castellón
El siniestro implica a dos vehículos
Castellón
Un accidente de tráfico en el que se han visto envueltos dos vehículos está causando retenciones de hasta 2 kilómetros en la AP-7 a su paso por Castellón.
Según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico, el siniestro se ha producido a las 12.45 horas, cuando un vehículo ha colisionado por detrás con el otro en el kilómetro 451, a la altura de Nules en sentido Valencia. Ninguno de los implicados ha resultado herido.
A consecuencia del accidente se ha cortado el carril izquierdo de la circulación, informa la Dirección General de Tráfico (DGT).
