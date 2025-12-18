Grave corte de carretera por un accidente en Castellón

Un accidente de un camión ha provocado este jueves colapsos en una carretera de Castellón.

Al principio, corte total

El siniestro ha ocurrido sobre las 17.15 horas y enseguida ha generado tales problemas que ha llevado al corte total de ambos sentidos (tiene una vía por sentido dicha carretera).

Según ha informado la Dirección General de Tráfico a través de sus redes sociales, el choque impedía al principio la circulación de más coches, por lo que se han aconsejado varios itinerarios alternativos.

Por fortuna, nadie ha resultado herido en el siniestro, en el que en principio solo se ha visto envuelto un camión. En concreto, este vehículo pesado ha volcado unos 45 grados hasta quedar doblado sobre sí mismo en medio de la vía.

Hora complicada

Esto ha bloqueado completamente al resto de automóviles, en una hora complicada por ser cercana a la salida del trabajo de las personas.

La carretera donde ha ocurrido todo ha sido la nacional N-232.

Es la vía que une Morella con Vinaròs, y concretamente el accidente se ha producido en el punto kilométrico 51 de dicha vía.

Precaución y alternativas

Este kilómetro se sitúa en el término municipal de Morella, por lo que se recomienda precaución a quienes circulen por la zona o vayan a hacerlo.

A las 17.45, al menos ya se había recuperado la circulación por uno de los carriles, aunque los problemas persisten en parte hasta que se logre retirar el camión.

El itinerario alternativo recomendado por la DGT es utilizar las carreteras CV-12, CV-15 y CV-128.