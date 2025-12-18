Detención en Castellón: Roba a una mujer, 'presume' de arma blanca y se resiste a los agentes

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Vall d´Uixò, ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación con arma blanca cometido contra una mujer en esta localidad.

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 13 de diciembre, cuando se tuvo conocimiento de que una mujer había sido asaltada a primera hora de la mañana mientras se dirigía a su lugar de trabajo, siendo intimidada con un arma blanca mientras le sustraía el dinero que portaba.

Posteriormente, a lo largo de la tarde, se recibieron nuevos avisos alertando de la presentación de un individuo que caminaba por la vía pública portando un arma blanca de forma ostentosa, lo que motivó un dispositivo conjunto de búsqueda y localización por parte de la Policía Local y la Guardia Civil.

Como resultado de las gestiones practicadas, los agentes localizaron al sospechoso en el interior de una nave industrial de la localidad por lo que pudo ser rápidamente detenido, ofreciendo una fuerte resistencia.