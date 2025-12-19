Detenida en Castelló con medio kilo de marihuana
La mujer fue sorprendida mientras ejercía la prostitución
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Castelló a una mujer como presunta autora de un delito contra la salud pública, tras intervenirle aproximadamente medio kilo de marihuana.
La actuación tuvo su origen en una actuación en vía pública, cuando identificaron a una mujer mientras ejercía la prostitución. Al llevar a cabo el registro de seguridad de sus pertenencias, encontraron entre sus pertenencias la droga, por lo que procedieron de inmediato a su detención.
Tras su identificación, los agentes constataron que la mujer tenía tres reclamaciones pendientes, una de ellas de la comisaría de Vila-real por robo con fuerza en las cosas.
La detenida pasó ayer a disposición judicial.
Hace solo unos días, la Policía Nacional llevó a cabo una operación contra el tráfico de marihuana en Almassora, con la desarticulación de un clan familiar.
