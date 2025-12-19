Detenido en Castellón un presunto ladrón buscado por Italia

Un fugitivo buscado por Italia atrapado en la provincia de Castellón. Esa es la investigación que ha llevado a cabo la Guardia Civil en la provincia, concretamente en el Baix Maestrat, y por la cual ahora las autoridades italianas deberán recibir al varón que estaban reclamando por diversos delitos. Aquí, en Castellón, fue visto intentando actuar otra vez de manera similar a lo que ya había hecho en el pasado en el país trasalpino.

La Guardia Civil ha detenido a un varón de nacionalidad rumana en la localidad de Vinaròs buscado por las autoridades judiciales italianas, según han informado desde la Benemérita este viernes.

La semana pasada

Los hechos tuvieron lugar durante la tarde del 11 de diciembre, cuando una patrulla que prestaba servicio de seguridad ciudadana fue alertada de una actitud protagonizada por un varón en el interior de un supermercado. Según la información facilitada por el personal del establecimiento, el individuo habría sustraído productos alimentarios empleando la fuerza y habría empujado al cajero antes de abandonar el lugar junto a una mujer.

Tras recabar los datos oportunos, los guardias civiles localizaron a las personas implicadas en una vía próxima.

Búsqueda internacional

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, los agentes constataron que sobre el hombre pesaba un señalamiento de búsqueda y detención con fines de extradición emitido por las autoridades judiciales italianas como autor de lesiones y el robo en un establecimiento público utilizando un arma de fuego, por lo que se procedió a su detención.

El detenido fue puesto a disposición judicial que ordenó su ingreso en prisión.

La actuación ha sido realizada por efectivos de la Guardia Civil del Puesto Principal de Vinaròs.