Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierre CodicerMuerta AlmassoraEstación tren CastellónSalud Pablo HernéndezCambio matrículasComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

Dos detenidos en Castellón por estafar más de 77.000 euros por uso fraudulento de tarjetas de repostaje

Los arrestados tienen 22 y 45 años

Uno de los detenidos, escoltado por dos guardias civiles en Castellón.

Uno de los detenidos, escoltado por dos guardias civiles en Castellón. / Mediterráneo

Europa Press

Castellón

La Guardia Civil ha detenido en Castelló y Vila-real a dos hombres, de 22 y 45 años, por presuntamente estafar más de 77.000 euros mediante el uso fraudulento de tarjetas de repostaje.

La investigación se inició en el mes de septiembre, tras la denuncia presentada por una empresa de transportes que detectó cargos irregulares realizados con dos tarjetas de repostaje asociadas a uno de sus camiones. Estas tarjetas habrían sido utilizadas de manera fraudulenta para suministrar combustible a terceros en distintas estaciones de servicio situadas en las provincias de Valencia y Castellón.

Investigación y modus operandi

Ante estos hechos, el Área de Investigación de la Guardia Civil de San Vicente del Raspeig (Alicante) inició la operación y centró sus pesquisas en el análisis de los datos obtenidos durante las averiguaciones. Las gestiones practicadas permitieron constatar que los autores utilizaban las tarjetas para repostar combustible a vehículos ajenos a la empresa perjudicada para obtener un beneficio económico ilícito a costa de esta.

Asimismo, las indagaciones pusieron de manifiesto que parte de los repostajes se realizaban a camiones de matrícula extranjera que abandonaban posteriormente el territorio nacional. No obstante, el trabajo continuado de los agentes permitió identificar plenamente a los presuntos responsables.

Puesta a disposición judicial

Finalmente, los investigadores lograron localizar a los dos autores en las localidades de Vila-real y Castelló de la Plana, procediendo a su detención y a la instrucción de las correspondientes diligencias.

Noticias relacionadas y más

Los arrestados, dos varones de 22 y 45 años, a los que se imputa un delito de estafa, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Vila-real y Castelló respectivamente, que decretaron su puesta en libertad con la imposición de medidas cautelares.

TEMAS

Tracking Pixel Contents