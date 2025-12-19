Tragedia en la nacional: muere un motorista en un accidente en Peñíscola
El hombre, de 60 años, sufrió un siniestro con su moto
Trágico suceso en la conflictiva carretera N-340, a la altura del término municipal de Peñíscola.
Salida de vía
Un motorista ha fallecido este viernes tras sufrir un accidente, según han confirmado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) en Castellón. Al parecer, ha sido una salida de vía en la que solamente ha estado involucrado el fallecido, de acuerdo a la información de la Guardia Civil de Tráfico.
Se ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico (SVB) y otra del SAMU.
Sin embargo, todos sus esfuerzos para salvar la vida del hombre, que tenía 60 años, resultaron infructuosos.
Maniobras sin éxito
Estuvieron realizándole maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada (RCP), unos trabajos médicos que inició el equipo de la Guardia Civil que primero llegó al lugar.
Los sanitarios intentaron otras técnicas de estabilización del varón accidentado, pero a la postre solo pudieron confirmar su fallecimiento.
La hora concreta del accidente han sido las 11.18, en el punto kilométrico 1.040 de la N-340.
