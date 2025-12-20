Detectan a 16 conductores bajo los efectos del alcohol y las drogas en Vila-real en un solo control

La Policía Local de Vila-real ha detectado 16 conductores que circulaban bajo los efectos del alcohol y/o las drogas durante un único control realizado este viernes, a pesar de las campañas de concienciación y de las advertencias reiteradas. En el mismo dispositivo se tramitaron además 28 infracciones relacionadas con el tráfico, lo que pone de manifiesto que siguen produciéndose conductas de riesgo en la conducción.

Desde el cuerpo policial se subraya que lo más preocupante es que, conociendo las consecuencias legales y el peligro que supone, todavía hay personas que deciden ponerse al volante tras consumir alcohol o sustancias estupefacientes. La Policía recuerda que la seguridad vial no es una opción, sino una responsabilidad compartida que afecta tanto a los conductores como al resto de usuarios de la vía pública.

Imagen de uno de los controles realizados en Vila-real. / POLICÍA LOCAL DE VILA-REAL

La Policía Local de Vila-real ha asegurado que este tipo de controles continuarán realizándose de manera periódica, con el objetivo de reforzar la prevención y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. El propósito es reducir los comportamientos imprudentes y mejorar la seguridad en las calles del municipio.