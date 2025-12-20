Huida policial de un coche robado en la Vall d’Uixó tras una persecución nocturna
El conductor ignoró el alto de la policía, circuló en dirección contraria hasta el polígono industrial y escapó a pie tras chocar contra una valla; la Guardia Civil investiga los hechos
Un vehículo presuntamente robado protagonizó este viernes una peligrosa huida en la Vall d’Uixó tras ser detectado por la policía alrededorcirculando con un faro sin luz por la noche. Los agentes le dieron el alto, pero el conductor hizo caso omiso y aceleró bruscamente para escapar.
La persecución se inició en la rotonda de la gasolinera de Carmadai y continuó a gran velocidad por varias vías del municipio. Al salir de la zona, el vehículo llegó a circular en dirección contraria hasta el polígono industrial, lo que generó una situación de riesgo para el resto de usuarios de la vía.
La huida finalizó cuando el coche chocó contra una valla. Tras el impacto, el conductor abandonó el vehículo y huyó a pie a través de los huertos de la zona, logrando darse a la fuga en ese momento. La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias.
